Un nuovo scrigno per il museo. Il regalo del Lions al Buonaccorsi

Il Lions Club Macerata Host dona una teca al museo della carrozza di Palazzo Buonaccorsi. Alla presentazione hanno preso parte l’assessore Katiuscia Cassetta, il presidente del club Piergiorgio Parisella, l’architetto progettista della teca Luca Schiavoni e Antonio Volpini, che ha donato i "nécessaires da viaggio" esposti. "Grazie alla generosità del club possiamo ampliare i servizi per il museo – ha dichiarato Cassetta –, la collaborazione ha radici profonde e garantisce sostegno e partecipazione". Parisella si è detto convinto "che l’esposizione sia di interesse non solo per gli specialisti, ma anche per il grande pubblico, e ancora più in particolare per i più giovani che con la loro fantasia e la capacità di emozionarsi riescono a figurarsi un passato diverso dal nostro quotidiano". La donazione della teca è un investimento concreto nella conservazione e nell’esposizione dei manufatti contenuti. L’architetto Schiavoni ha rimarcato come "è una fortuna avere il Lions Club, che ha permesso di avere questa vetrina, appositamente disegnata. Gli oggetti di questo tipo hanno bisogno di essere contenuti e valorizzati". Giuliana Pascucci, funzionaria dei musei, ha evidenziato che "questa donazione ci permette di ampliare una sezione importante del museo. La teca contiene oggetti da viaggio, reperti di raro valore". Alla sottoscrizione della donazione ha partecipato alche il prefetto Isabella Fusiello, che ha sottolineato come "la cultura è fondamentale, va diffusa nelle scuole, previene episodi gravi e deve essere uno strumento alla portata delle nuove generazioni". È stato quindi firmato un documento per sancire la donazione. La sinergia tra pubblico e privato contribuisce in maniera virtuosa alla promozione del patrimonio culturale.