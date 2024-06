Un nuovo sito dedicato al turismo. Il Comune porta a casa 45mila euro

"MCity", progetto comunale di digitalizzazione in ottica turistica, ha vinto un bando regionale che permetterà la realizzazione di un portale dedicato. Lo spazio web verrà costruito dalla Task srl e potrà contare su un finanziamento di 45mila euro derivante dal bando Servizi digitali integrati. A presentare il progetto sono stati gli assessori Riccardo Sacchi, Marco Caldarelli e Laura Laviano – che hanno ringraziato i loro collaboratori degli uffici, "senza il quale il bando regionale non sarebbe stato vinto" – e la direttrice della Task, Giovanna Gabrielli.

Caldarelli ha sottolineato: "Questo strumento produrrà una mappatura tematica della città; permetterà poi di ammodernare la sala della giunta". Il portale dovrebbe rendere fruibili i primi contenuti già fra qualche mese. Varie implementazioni saranno poi disponibili fino a completare il portale nell’ottobre 2025. "Questa possibilità – ha aggiunto Sacchi – è un forte impulso all’innovazione, promuoverà l’economia locale con lo strumento digitale efficientando i servizi offerti anche dal Comune, oltre che naturalmente a facilitare la fruizione dei valori artistici e paesaggistici attraverso vetrine online. Ci sarà anche una profilazione degli utenti, in modo che chi opera nei settori coinvolti avranno la possibilità di offrire un servizio su misura". Il portale avrà anche una versione in lingua inglese. La direttrice della Task, società pubblica di cui il Comune è socio, Giovanna Gabrielli, ha spiegato: "Turisti e cittadini cercano informazioni e spunti per costruire un piano o un itinerario ad hoc. Le informazioni saranno ampie e soprattutto continuamente aggiornate. La sfida è saper trasformare le informazioni in strumenti di comunicazione turistica, col portale che sarà raggiungibile da tutti i dispositivi e che promuoverà sia a livello regionale che nazionale le bellezze cittadine". Alla gestione parteciperanno enti come Unimc, la diocesi, Confcommercio, Confartigianato, Coldiretti, la Pro loco, l’associazione Pindaro e la cooperativa L’orologio. Laura Laviano, per le attività produttive, ha concluso: "Il portale si integrerà benissimo con il progetto di centro commerciale naturale, su cui lavoriamo da tempo".

Lorenzo Fava