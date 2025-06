"Un nuovo spazio verde per la comunità"

Inaugurato a Camerino lo "Spazio verde per il Quartiere delle Associazioni", un progetto promosso dall’associazione IoNonCrollo Odv e realizzato grazie al sostegno di Banca Macerata, che ha effettuato una donazione di 5mila euro. Bella notizia al "Quartiere delle Associazioni", gestito da IoNonCrollo e che ospita oltre 15 realtà associative del territorio. Il contributo ha permesso l’acquisto di un trattorino taglia-erba, un barbecue professionale, un tavolo da pic-nic con panche richiudibili, un cestino portarifiuti, oltre a piante, fiori, sementi e ammendante per la sistemazione dell’area esterna delle strutture già inaugurate a settembre 2024. Durante la presentazione della novità è stata svelata anche una targa commemorativa, con il logo della Banca e il nome del progetto. "Grazie a questa donazione – ha dichiarato Riccardo Pennesi, presidente di IoNonCrollo – abbiamo creato un nuovo spazio aperto e gratuito per la comunità. Sarà possibile organizzare eventi, attività all’aperto e anche accogliere campeggiatori, in un luogo con una vista unica sull’Appennino. È un passo in avanti per rendere sempre più vive le aree Sae di Camerino".

Il Comune di Camerino ha inoltre contribuito con l’installazione di un ulteriore tavolo da pic-nic, a completamento dell’allestimento dell’area.

Visibilmente soddisfatta e orgogliosa Debora Falcetta, direttrice commerciale di Banca Macerata, che ha anche ricordato di come una filiale della banca fosse in centro storico nella città ducale prima del sisma: "Siamo felici di aver sostenuto un progetto che valorizza l’incontro, la partecipazione e la cura condivisa degli spazi, soprattutto in un territorio come questo dove la ferita causata dal sisma è ancora aperta e forse rimarrà a lungo impressa nei cuori della gente. Crediamo molto nel ruolo delle associazioni locali e quindi ci affianchiamo ad esse, come in questo caso, per contribuire a ridare vita sociale ed economica a questi luoghi. Tale donazione rappresenta la testimonianza dell’impegno concreto e responsabile di Banca Macerata nell’essere vicina alle comunità del territorio". A fare eco a queste parole anche Giacomo Pieroni, direttore della filiale di San Severino: "Per me, che sono camerte, è un’emozione particolare partecipare a questa giornata. Nei primi momenti dell’emergenza ho avuto l’onore di far parte dell’associazione IoNonCrollo, un gruppo straordinario di ragazzi e ragazze che si è subito attivato per sostenere la comunità, dagli anziani ai più piccoli. Oggi, come allora, quello stesso attaccamento al territorio unisce IoNonCrollo e Banca Macerata, che sono orgoglioso di rappresentare in questa occasione".

Marco Belardinelli