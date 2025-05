Un nuovo volto per la piazza. Grande festa per la fine dei lavori

Un nuovo volto per piazza Umberto I a Belforte. Lunedì, dalle 15.30, è in programma l’inaugurazione dopo i lavori di recupero. Si inizia con la conferenza del professor Umberto Moscatelli, dal titolo "Gli spazi pubblici delle piazze nel Medioevo italiano" all’ex oratorio di via Leopardi. Si proseguirà con il taglio del nastro, con il governatore Francesco Acquaroli e il commissario alla ricostruzione Guido Castelli, poi l’esibizione del Corpo bandistico del paese. Con l’occasione sarà consegnata una copia della Costituzione ai neodiciottenni e, per finire, aperitivo in musica. Il cuore del borgo si mostrerà rinnovato dopo l’intervento dal costo di 1,1 milioni di euro: importo che arriva dai fondi del Pnc Sisma. "La nostra piazza – dice il sindaco Alessio Vita – aveva bisogno di essere restaurata e abbiamo attinto alle risorse del bando per ottenere i fondi necessari. Grazie allo studio dell’architetto Emanuele Zippilli, è nato un progetto che riporta lo spazio allo splendore del Medioevo, frutto di una ricerca accurata tramite le cartografie originali". È stata realizzata una pavimentazione in grado di riproporre gli schemi geometrici classici delle piazze storiche, utilizzando materiali conformi alla tradizione. Uno spazio su due livelli, adatto ad accogliere manifestazioni, giochi ed eventi, delimitato a ovest da un’aiuola dove sono state piantate sei piante. Una sistemazione in grado di narrare lo stretto legame che esiste da sempre tra Belforte e i suoi fiumi grazie alla realizzazione di una fontana: l’acqua sgorga da due fontanili che rappresentano idealmente il Fiastrone e il Chienti.