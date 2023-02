Un omaggio agli chef marchigiani: l’idea della Ottaviani alla Bit

La storica azienda Ottaviani di Recanati sbarca alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano con una scultura in argento consegnata agli chef stellati marchigiani che si sono distinti, nello stand delle Marche, nella preparazione di piatti. Gli chef hanno ricevuto il premio dal presidente della Regione Francesco Acquaroli, dal direttore dell’agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche Marco Bruschini e dall’ad dell’azienda Ottaviani Laura Ottaviani. La scultura, dal titolo "abbraccio", rappresenta con intensità valori quali l’amicizia, l’alleanza, la solidarietà, l’amore e la fratellanza. Nell’occasione alla Ottaviani Federico Scaramucci, presidente "Inside Marche Live". e Bruschini le hanno consegnato un premio per aver fatto conoscere le Marche in Italia e nel mondo.