"Un onore per me dopo 25 anni donati alla cultura"

La ginesina Pepe Ragoni, con decreto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è stata insignita del prestigioso titolo di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana. "La dottoressa Ragoni - si legge nella motivazione - attualmente in pensione, è stata docente alla scuola media statale e dal settembre 1997 a tutt’oggi è direttrice onoraria della biblioteca e archivio storico comunale ’Scipione Gentili’ di San Ginesio. Nel 2008 ha ricevuto il riconoscimento ’La Fornarina’ per la sua attività nella salvaguardia e promozione del bene culturale locale e nel 2014 è stata nominata deputato dal ministero per i Beni culturali della Deputazione di Storia Patria per le Marche. Gli ultimi 24 anni sono stati dedicati ad attività di volontariato rivolto alla promozione del bene culturale sanginesino: Ragoni ha guidato visite scolastiche e di ospiti illustri, ha organizzato piccole mostre a tema con materiale documentario e ha stimolato numerosi progetti di catalogazione affidati per l’esecuzione a diversi archivi specialistici. Dopo aver guidato il Centro internazionale di studi Gentiliani, oggi ne è la presidente onoraria. Il Capo dello Stato ha concesso la distinzione onorifica di Cavaliere al merito della Repubblica alla dottoressa Ragoni come segno di ringraziamento a chi ha prestato la propria professionalità e passione a titolo volontario al fine di far conoscere e valorizzare attività culturali connesse alla conoscenza e divulgazione delle opere del grande giurista Alberico Gentili".

Ieri, a Macerata, ad accompagnare la concittadina c’era il sindaco di San Ginesio, Giuliano Ciabocco. "Sono grata ed emozionata - ha detto la neo cavaliere -, non riesco ancora a realizzare quanto avvenuto, dopo venticinque anni di volontariato. Un bel riconoscimento, un onore per me. Ringrazio l’amministrazione comunale (che ha fatto la segnalazione) e il professor Luigi Lacché, presidente del Centro internazionale di studi Gentiliani, che continua a portare avanti questo orgoglio locale e internazionale".

Il primo cittadino Ciabocco ha evidenziato "l’impagabile impegno" della Ragoni: "E’ grazie a lei, al suo lavoro di ricerca e studio che San Ginesio è visto come polo internazionale per la capillare attività di promozione nel mondo della figura e dell’opera del grande giurista ed umanista Gentili. Ragoni è l’esempio migliore da offrire alle future generazioni".

