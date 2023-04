Un operaio per la galvanica e un modellista calzature

Centro per l’impiego di Civitanova. Azienda trattamento metalli, cerca un operaio con esperienza nel settore galvanico (codice offerta 4995361, scadenza 25 aprile). Muratori con esperienza nel settore edile; sede operativa Recanati, contratto a tempo determinato, tempo pieno (codice offerta 449101, scadenza 29 aprile). Si cerca aiuto cucina affiancamento al personale (cuoco e pizzaiolo), sede di lavoro Civitanova, lavoro part time, tempo determinato (codice offerta 413046, scadenza 29 aprile). Un tirocinante come modellista calzature, conoscenza base di inglese (codice offerta 256443, scadenza 29 aprile). Un analista dei tempi di lavorazione con esperienza di almeno un anno nel settore calzaturiero per gestione ordini, realizzazione schede tecniche, spedizioni e supporto alla produzione (codice offerta 48791, scadenza 30 aprile). Un tornitore di metalli: diploma di Ipia – siderurgico - o di Iti – meccanica (codice offerta 24090, scadenza 30 aprile). Inviare Cv [email protected]