Un ostello nell’ex hotel Gallery. Accoglierà fino a 40 pellegrini

Approdano in consiglio comunale – lunedì alle 19 – l’adesione alla nuova società per la gestione dell’acqua e la definizione dell’accordo sull’Hotel Gallery, unico quattro stelle di Recanati chiuso dal 2023.

"Sul Gallery — spiega il sindaco Emanuele Pepa — non c’è stato un accordo tra Comune e Banca Intesa, ma piuttosto un’intesa tra la banca e il futuro locatario. Noi abbiamo seguito la trattativa, stimolando la conclusione del percorso". Il Comune sarà chiamato a votare l’autorizzazione al subentro della nuova società nella locazione dell’immobile, attualmente intestata a Banca Intesa. "Si tratta di un unico acquirente — precisa il sindaco —, una società di imprenditori recanatesi". L’affidamento della gestione dell’ostello è stato formalizzato con una delibera di giunta. "La Fondazione San Filippo Neri ha accolto la nostra proposta — racconta —. Si tratta di un progetto che unisce ospitalità e spiritualità, rivolto al mondo del pellegrinaggio. Avremo circa 25-27 posti letto, con la possibilità di arrivare fino a 40, e un’offerta accessibile a tutti". La fondazione si farà carico del rifacimento dell’impianto di riscaldamento e climatizzazione e del ripristino del tetto, e la locazione sarà gestita in compensazione per sei anni.

Altro tema in discussione sarà l’adesione del Comune alla nuova società per la gestione del servizio idrico. "La maggior parte dei Comuni dell’Aato 3 — spiega Pepa — ha già approvato la delibera di costituzione. Anche noi lo faremo, con un aumento di capitale di 9mila euro già deliberato. È la conclusione di un percorso condiviso con Simarche e Unidra, ed è l’inizio di una nuova fase gestionale".

Antonio Tubaldi