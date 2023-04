Un parco nel nome di Tucci "Dialoghiamo con l’Oriente"

di Chiara Gabrielli

Tra Occidente e Oriente deve esserci "una comprensione aperta e franca, scevra di pregiudizi, di malintesi e sospetti, come fra due persone leali e di carattere. L’Oriente è diventato nostro confinante. E col vicino o si collabora o si combatte". Lo scriveva 90 anni fa Giuseppe Tucci, orientalista, esploratore e archeologo maceratese e ieri queste sue parole hanno risuonato, più attuali che mai con una guerra nel cuore d’Europa, nell’auditorium della biblioteca Mozzi Borgetti per bocca di Adolfo Morganti, presidente di "Identità europea". A Tucci è infatti dedicato il progetto di un parco storico-letterario in regione, presentato ieri. A guidare i lavori, oltre all’associazione di Morganti, sarà lo storico e medievista di fama internazionale Franco Cardini, a capo del comitato scientifico di "Le Marche e l’Oriente - Giuseppe Tucci". "Un genio", così viene definito Tucci, famoso nel mondo ma meno in patria: già a 12 anni conosceva il sanscrito e l’ebraico, insegnò in India e fondò a Roma, con Giovanni Gentile, l’Ismeo (Istituto per lo studio del Medio ed Estremo Oriente), promosse molti scavi archeologici. Oggi il progetto, grazie a fondi della Regione, si propone di recuperare il patrimonio immenso di opere e tesori di Tucci e valorizzare così il territorio marchigiano dal punto di vista storico e ambientale. "Dopo cinque anni di lavoro, presentiamo questo progetto – spiega Morganti –, tra Ricci e Tucci ci sono centinaia di marchigiani che hanno creato un tessuto immenso di relazioni tra Italia e Oriente, ne abbiamo schedati più di 180. Faremo conoscere le loro opere, per tornare ad avere quel ruolo di protagonisti nei rapporti con l’Oriente che finché Tucci è vissuto abbiamo avuto e che recentemente abbiamo un po’ perso. Macerata è uno dei perni di eccellenza del progetto. Creeremo un fondo bibliografico dentro la Mozzi Borgetti, anche recuperando quanto c’è negli scatoloni rimasti a Roma (l’Ismeo, poi diventato Isiao, chiuse i battenti perché dichiarato ‘ente inutile’), la città di Macerata può raccogliere il frutto dell’insipienza altrui. Poi ristamperemo le sue opere e daremo vita a una rete di turismo diffuso, con guide aperte in base a cui ciascuno, qualunque sia il mezzo di trasporto su cui viaggia, possa crearsi il proprio itinerario sulle tracce di figure legate all’Oriente". "Siamo onorati ed entusiasti che il progetto, grazie a una grande sensibilità della giunta regionale, abbia al centro il nostro Comune – commenta l’assessore Riccardo Sacchi –. Implementiamo il patrimonio della biblioteca, già ricco anche grazie alle donazioni della famiglia". Tra gli altri, sono intervenuti Elio Marini (associazione Frate Orazio della Penna) e Cesare Catà (filosofo).