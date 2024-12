Un pasto caldo per i bimbi a Gaza

L’associazione marchigiana Amici del popolo palestinese Namer Hammad, con sede a Civitanova, ha promosso un’iniziativa solidale per i bambini palestinesi attraverso Gazzella Onlus. L’obiettivo è offrire un pasto caldo ai bambini in condizioni drammatiche a Gaza. Chiunque può contribuire con una donazione anche minima, con un bonifico a Gazzella Onlus tramite Banca Etica usando l’iban: IT54D051803200000011052792. Oppure, contattando su Messenger Giulio Silenzi che coordina l’iniziativa per Amici della Palestina. "Da Civitanova – spiega Silenzi – parte un messaggio di solidarietà verso la martoriata Palestina, la terra di Gesù".