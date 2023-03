"Un patto ambientale con Unicam per la riqualificazione del verde"

Sviluppo delle aree verdi cittadine attraverso una pianificazione da portare avanti in sinergia con l’ateneo camerte, ecco uno dei prossimi obbiettivi del Comune di Corridonia. "Abbiamo approvato in Giunta una proposta di accordo quadro di collaborazione con l’Università di Camerino per l’avvio di iniziative condivise riguardanti l’analisi, la riqualificazione e la progettazione di nuove aree di verde pubblico – ha illustrato il sindaco Giuliana Giampaoli (nella foto) –. Un significativo primo passo nella direzione auspicata dalla Convenzione europea del paesaggio, che lo concepisce come manifestazione dell’organizzazione complessiva del territorio, perfettamente coerente con le nostre linee di mandato". In quest’ottica erano stati avviati, da parte dell’amministrazione Comunale, dei lavori a piazzale Germozzi con l’obiettivo di operare una consistente ripiantumazione dell’area tramite la messa a dimora di arbusti ed essenze selvatiche autoctone. "Quello della gestione del verde urbano, interpretato come servizio ecosistemico, ovvero come potenziale risorsa per migliorare la capacità di adattamento ai cambiamenti, e come mezzo utile a contenere dissesti e inquinamento, soprattutto nelle zone urbanizzate, è un tema centrale incluso anche nel recente Piano regionale Marche di adattamento ai cambiamenti climatici – ha sottolineato il primo cittadino –. Con questo accordo daremo il via a una serie di iniziative finalizzate a progettare uno sviluppo del verde che seguirà criteri di coerenza con il contesto urbano, sostenibilità ed efficacia funzionale, attraverso un approccio interdisciplinare e competente. Da questa collaborazione con Unicam, ci attendiamo un lavoro che partirà dallo studio dello stato di fatto e ci consentirà di pianificare una serie di interventi volti a disegnare una città più verde, vivibile e sostenibile, attività che comprenderà inevitabilmente anche interventi impattanti come il taglio di alberi malati o secchi, dobbiamo considerare anche l’aspetto sicurezza e accessibilità – ha chiosato –. Così come potrà prevedere la preparazione di piccole porzioni di scarpate, aiuole per la semina o per la ripiantumazione e che richiederà un tempo prima di vederne i frutti".

Diego Pierluigi