Un patto educativo per 37 realtà: "Importante condividere i valori"

Musica, sport, contest fotografici, giochi e teatro: questi sono stati alcuni degli ingredienti della prima festa del "Patto Educativo Territoriale-Città di Morrovalle" che si è tenuta per l’intera giornata di domenica nel centro storico e non solo. Protagoniste le 37 realtà, tra enti e associazioni, firmatarie del patto, ovvero l’organismo costituito nel 2015 con lo scopo di creare un clima di collaborazione tra le diverse "agenzie educative" al fine di adottare un protocollo unitario di principi e valori per la gestione dei minori, fornendo quindi un supporto concreto alle famiglie. La manifestazione si è aperta con un corteo iniziato da viale Cesare Battisti e animato dalle majorettes del centro di danza "Koreos" insieme al corpo bandistico "G.Verdi", per poi arrivare in una gremita piazza Vittorio Emanuele II dove una emozionata vicesindaco, Fabiana Scarpetta, ha dato il via ai festeggiamenti. "E’ il risultato di tanto lavoro e di un desiderio comune – ha esordito –, ovvero voler costruire un qualcosa insieme a servizio della comunità, ognuno con la propria specificità". Così anche il primo cittadino Andrea Staffolani. "È fondamentale condividere valori come solidarietà, fair play e uguaglianza – ha sottolineato –. Non dobbiamo mai dimenticarli. Ringrazio tutte le associazioni per quanto fanno nel nostro territorio, ci rivedremo il prossimo anno, questo è l’obiettivo". Per l’occasione è stato inoltre presentato il progetto di book crossing dal titolo "C’è un libro per te", reso realtà dai giovani dell’associazione "Open Space", Pars e dal team stammibene.info, con il taglio del nastro delle casette di legno dove sarà possibile condividere i libri. "Con questo percorso – ha affermato Silvia Serroni, referente Pars – vogliamo ridare uno spazio di socialità ai ragazzi portandoli al di fuori di quelle che sono le dinamiche del gioco d’azzardo e delle dipendenze comportamentali in generale". Concetti ribaditi da Gioele Illuminati Pietrella di Open Space: "Questo progetto va avanti dal 2019 ed è stato il primo che abbiamo attivato. Oggi lo rinnoviamo con sette nuove casette sul territorio dedicate sia ad adulti che a bimbi. I libri a disposizione sono più di 200 e speriamo sia un’occasione per stimolare la lettura".

Diego Pierluigi