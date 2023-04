Un patto nel segno della sicurezza per formare personale attivo

Firmato il protocollo d’intesa tra il Comune di Monte San Martino e l’Associazione nazionale vigili del fuoco volontari. Alla presenza della cittadinanza il sindaco Matteo Pompei ha firmato insieme al coordinatore regionale Samuele Santarelli la convenzione con per l’apertura di un Gos (Gruppo operativo di soccorso). Il Comune potrà avvalersi dell’aiuto dell’associazione per la creazione e la formazione di un gruppo locale di Protezione civile che interverrà in caso di calamità e antincendio boschivo. "Una necessità che andrà a colmare ciò che non avevamo – afferma il primo cittadino –. Già da ora abbiamo varie iscrizioni per la sezione in apertura dell’Associazione vigili del fuoco volontari". C’era anche l’ex onorevole Mauro Lucentini, che ha discusso sulle problematiche dei piccoli comuni, come la difficoltà per i mezzi di soccorso nell’arrivare in tempi rapidi. Presenti il responsabile per la comunicazione in emergenza Alex Marè, la vice responsabile regionale Marika Di Donato, il responsabile della sala operativa Luca Rossetti e la presidente della Pro Loco Fabiola Anselmi.