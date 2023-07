Un patto per la legalità "Controlli sui fondi Pnrr"

Per tenere a bada gli appetiti illeciti scatenati dalla pioggia di milioni del Pnrr, le istituzioni fanno quadrato così da garantire controlli accurati e qualificati contro sprechi e abusi. Il comando provinciale della Guardia di finanza e l’Università di Macerata hanno sottoscritto un protocollo d’intesa, per potenziare la collaborazione e garantire un presidio di legalità a tutela del corretto impiego delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il programma di riforme e investimenti che deriva dal "Next Generation Eu". L’intesa – siglata ieri in ateneo dal rettore John Mc Court e dal comandante provinciale delle fiamme gialle, colonnello Ferdinando Falco, alla presenza del prefetto Flavio Ferdani – pone le basi per rafforzare ulteriormente la tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea e nazionali e per prevenire potenziali frodi o altri illeciti impieghi delle risorse. Il Regolamento Ue 2412021 che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza, prevede infatti che gli Stati membri, beneficiari di fondi, debbano adottare ogni iniziativa utile a prevenire e contrastare i casi di frode, di corruzione, di conflitti di interesse e di duplicazione dei finanziamenti, lesivi degli interessi finanziari dell’Unione, anche potenziando il sistema nazionale antifrode. La condivisione di qualificati input informativi e un canale strutturato di comunicazione tra Università e Guardia di finanza, previsti dall’intesa, rafforzano in concreto la prevenzione e il contrasto delle eventuali irregolarità. L’accordo di collaborazione, valido fino al completamento del Pnrr e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, prevede che l’Università metta a disposizione dati circostanziati e notizie qualificate, di cui sia venuta a conoscenza quale soggetto destinatario finale, beneficiario o attuatore, ritenuti utili per la prevenzione e la repressione di illeciti. La Guardia di finanza potrà utilizzare gli elementi così acquisiti per orientare la propria azione verso soggetti e contesti a più elevato rischio, avviando controlli e approfondimenti mirati. Il prefetto Ferdani ha precisato come l’accordo – che segue l’istituzione del "presidio territoriale unitario della provincia", con un’intesa firmata con il direttore della ragioneria territoriale dello Stato per fornire supporto alle amministrazioni locali – costituisce un atto di cooperazione istituzionale a tutela dei valori della legalità.