Un patto tra Unicam e Slow Food per la sostenibilità e l’ambiente

Sostenibilità e adeguamento ai cambiamenti climatici dei sistemi zootecnici sulle montagne dell’Appennino centrale: questo il tema centrale della convenzione stipulata tra Slow Food e Unicam. "Questa convenzione nasce dall’esigenza di Slow Food e Unicam di unire tutti i soggetti che abitano l’ecosistema della montagna – spiega Vincenzo Madiani, presidente di Slow Food Marche –. Cercheremo di aggregare quanti più soggetti possibili per cercare di dare una risposta alle difficoltà che nel corso del tempo si sono manifestate in questi territori, dallo spopolamento alla perdita della biodiversità. Il pascolo e i prati stabili possono essere una risposta, disponendo questo territorio di una tradizione a tema e, grazie alla stessa Università di Camerino, della volontà da parte di tanti giovani di ritornare a determinate pratiche che possano mantenere la biodiversità". La crisi climatica darà luogo a una serie di cambiamenti il cui esito potrebbe essere la definitiva scomparsa del pastoralismo: "Occorre mantenere un presidio produttivo in Appennino perché la zootecnia, il cibo e il turismo sono l’unico motore possibile di ripresa per questi territori – spiega il professor Andrea Catorci di Unicam –. Ciò richiede visioni, strategie e cooperazioni nuove, coniugando la ricerca scientifica di Unicam con il lavoro di presidio del territorio di Slow Food. Tutto questo avverrà nel contesto del corso di laurea in "Ambiente e Gestione Sostenibile delle Risorse Naturali", che ha la finalità di formare dei tecnici che aiutino il territorio ad affrontare i temi della sostenibilità e dell’adeguamento ai cambiamenti climatici in un prossimo futuro".

Alessio Botticelli