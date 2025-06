"Un percorso di speranza"

Martina Mattioli arriva da Cartoceto, in provincia di Pesaro: "Partecipo per la quarta volta al pellegrinaggio, è un percorso di arricchimento e forte speranza interiore – racconta –. Quest’anno ho sentito l’esigenza di partecipare in particolare per trovare una nuova linea di vita, ritrovare un traiettoria. Questa è la serata giusta, la migliore occasione. Questa notte prego in particolare per tutte le persone che ora ho attorno, per la mia famiglia, per i miei cari e mio figlio. Per il mondo non è un momento facile, ma con la speranza nel cuore tutto può essere risolto, condotto nel migliore dei modi".