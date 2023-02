Progettare e realizzare un percorso espositivo multimediale sugli orientalisti maceratesi. A chiederlo sono i consiglieri del Movimento 5 Stelle, Roberto Cherubini e Roberto Spedaletti, che hanno presentato una mozione che sarà discussa durante il prossimo Consiglio comunale. "La città di Macerata ha dato i natali a prestigiosi orientalisti di fama mondiale, tra i quali Matteo Ricci, Cassiano Beligatti, Antelmo Severini e Giuseppe Tucci - scrivono i consiglieri -. La precedente Amministrazione ha dedicato a questi illustri personaggi un percorso espositivo nella sala Specola all’ultimo piano della biblioteca Mozzi-Borgetti, ma la sede è angusta e non facilmente accessibile e, seppur ben curata da Filippo Mignini, professore emerito di Storia della filosofia mediovale all’Università, richiederebbe un intervento di multimedializzazione e digitalizzazione in quanto risente di una impostazione ’museale’ tradizionale: i supporti fotografici e didascalici sono solo su grandi pannelli, non c’è comunicazione interattiva, sono assenti suggestioni sensoriali e linguaggi virtuali". Per questo i consiglieri 5 Stelle hanno pensato a un nuovo spazio, "un percorso espositivo multimediale che potrebbe anche essere affiancato da un Centro di analisi e documentazione Oriente-Occidente in virtù della collaborazione con l’Istituto Confucio di Macerata, uno dei più attivi e prestigiosi d’Italia e con Unimc - scrivono i pentastellati -, in grado di formare giovani desiderosi di approfondire la conoscenza, specializzarsi e allacciare relazioni con quella parte del mondo destinata a guidare il presente secolo, coronandosi così un auspicio più volte espresso pubblicamente dallo stesso Giuseppe Tucci".