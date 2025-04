Un percorso tra arte e musica con Appassionata e la Form

Doppio appuntamento con Appassionata: domani alle 21, il teatro Lauro Rossi ospiterà il Requiem in Re minore K 626 di W.A. Mozart, evento realizzato in collaborazione con Form. Accanto alla Form – diretta da Luigi Piovano (foto) – i solisti dell’Accademia d’Arte Lirica di Osimo: Antonella Granata (soprano), Nutsa Zakaidze (mezzosoprano), Alessandro Fiocchetti (tenore) e Aleksandr Utkin (basso) e il Coro giovanile delle Marche diretto dal maestro Giovanni Farina. Biglietti da 5 a 20 euro alla biglietteria dei Teatri, piazza Mazzini.

In dialogo con il "Requiem" la mostra "Lux Perpetua", organizzata con l’Accademia di belle arti di Macerata per la XIII edizione di "A più Voci" con gli studenti della Scuola di pittura dell’Accademia. Curata dalla docente Marina Mentoni, con la collaborazione dei docenti Paola Belletti, Elena Giustozzi, Paolo Gobbi e Marco Santi, sarà inaugurata oggi alle 17 alla GABA.MC, in piazza Vittorio Veneto – ingresso libero dalle 14 alle 18 fino al 17 aprile.

Le opere nascono da una riflessione sulle parole della prima preghiera del Requiem. Espongono gli studenti e studentesse Giorgio Baldoni, Giorgio Berdini, Xinrui Cao, Sara Chanoufi, Dora Cirioni, Alessandro Deda, Fatma Ibrahimi, Ilaria Marchetti, Maria Teresa Poloni, Sofia Scorolli, Cecilia Nicoletta Semeraro, Simone Seresi, Goliardo Sterlacchini, Monica Timperi, Qianfen Zhang.