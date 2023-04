Un pezzo di Sferisterio in scena a Palermo con la Norma di Bellini

C’è un po’ di Macerata e della sua stagione lirica in questi giorni sul palcoscenico del teatro Massimo di Palermo, una delle più importanti fondazioni lirico-sinfoniche italiane: è infatti coprodotto con l’Associazione Arena Sferisterio lo spettacolo con la regia di Ugo Giacomazzi e Luigi Di Gangi per il capolavoro di Vincenzo Bellini, Norma che sarà in scena da oggi a domenica prossima. Una grande occasione di visibilità per il festival maceratese, dove questo spettacolo – con le scene di Federica Parolini e i costumi di Daniela Cernigliaro ispirati all’artista sarda Maria Lai – è andato in scena per la prima volta nella stagione lirica del 2016. In scena, nel ruolo iconico della sacerdotessa che si rivolge alla luna per invocare la pace nella Gallia invasa dai romani, il soprano Marina Rebeka, con al suo fianco l’altrettanto conosciuto tenore Dmitry Korchak che, ad agosto, sarà poi Edgardo nella Lucia di Lammermoor allo Sferisterio, mentre Oroveso, padre di Norma, è il basso Riccardo Fassi. Adalgisa, rivale di Norma, è il mezzosoprano Maria Barakova; completano il cast Massimiliano Chiarolla (Flavio) e Elisabetta Zizzo (Clotilde). A dirigere Orchestra e Coro del Teatro Massimo il giovane Lorenzo Passerini; maestro del coro Salvatore Punturo.