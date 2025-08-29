Un piano di interventi per sistemare i giardini

Giochi rotti e degrado nei giardini pubblici di Tolentino: sono frequenti le segnalazioni da parte dei cittadini. E l’amministrazione fa un piano di interventi con l’obiettivo di ripristinare, per step, le condizioni di sicurezza e decoro in ogni parco entro il 2026. Partendo da quattro opere prioritarie -i giardini di piazza Peramezza, viale Benadduci, viale Giovanni XXIII e Foro Boario (nell’ex area di sgambamento cani vicino al Formaggino)-, più urgenti, che dovrebbero essere affrontate già per la fine di questo anno. Il tutto con il coinvolgimento di aziende private. A fare il punto è il presidente del Consiglio comunale Alessandro Massi, che aveva annunciato l’impegno della giunta Sclavi già in assise. "Puntiamo a una gestione corretta dei parchi, per il benessere sociale: è giusto che il tempo libero, in particolare per i bambini, venga trascorso in spazi sicuri e puliti – premette –. Parchi ben curati danno anche valore ai quartieri. Le aree verdi sono numerose e la situazione è complessa, ma grande è l’attenzione per i più piccoli. Abbiamo deciso di aprire un canale di dialogo e coinvolgere alcune aziende, che hanno risposto positivamente per sostenere la riqualificazione dei giochi rotti. Si tratta di una questione annosa e pregressa, che vogliamo risolvere. Così a inizio anno abbiamo incaricato un esperto per una ricognizione: indicativamente per mettere a posto tutti i parchi servono circa 90mila euro. Faremo quindi interventi scaglionati nel tempo, ma efficaci". Intanto qualche settimana fa sono stati sistemati gioco a molla, dondolo e altalena al Parco Pace (con i 1.140 euro residui delle risorse a disposizione del presidente del Consiglio), oltre all’altalena dei giardini John Lennon. Massi elenca i lavori più urgenti: "Per i giardini di piazza Peramezza (intitolati alle vittime della Shoah) a breve incontreremo il comitato di quartiere Buozzi per decidere insieme come intervenire. Tra le priorità, anche i giardini di viale Benadduci (Parco vittime delle Foibe) e quelli di viale Giovanni XXIII, dove i giochi sono stati tolti e mai più rimessi. Nell’area verde del Foro Boario vogliamo installare giochi, panchine e illuminazione. In queste quattro aree puntiamo a fare in modo che un segno di miglioramento sia tangibile per fine 2025. Idem per il Parco della Rinascita. C’è anche la volontà di ripristinare l’altalena inclusiva di Parco Isola d’Istria. Poi interverremo nelle restanti zone, nel corso del prossimo anno". Massi precisa che il piano è stato effettuato col sindaco, gli assessori, i consiglieri di maggioranza; preziose sono state anche le indicazioni presentate dalla minoranza.

Lucia Gentili