"Un piano locale multisettoriale per combattere il caporalato"

"L’impegno del Comune di Porto Recanati sarà di definire e adottare entro agosto un Piano locale multisettoriale, rispondente ai bisogni del territorio e in linea con quanto previsto dal Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato". Lo ha detto il sindaco Andrea Michelini, dopo l’incontro che si è svolto lunedì, in merito al progetto InCas per la lotta al caporalato e allo sfruttamento in agricoltura. L’amministrazione risponde così anche alle sollecitazioni del gruppo di minoranza, Centrodestra Unito, che aveva chiesto novità al riguardo. "Il progetto InCas è finanziato dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, mediante il Fondo nazionale politiche migratorie, il progetto sviluppa un programma nazionale con il supporto di Anci e della fondazione Cittalia che interessa gli enti locali sui cui territori si rilevano fenomeni di sfruttamento o disagio abitativo dei lavoratori agricoli". Venendo al dunque: "E’ stato riconosciuto il ruolo del Comune di Porto Recanati, che coordinerà i lavori e permetterà di sviluppare politiche innovative. Hanno partecipato la Prefettura di Macerata, la Regione, l’Inps, l’Ispettorato del lavoro, la Coldiretti, la Cia, i sindacati e la giunta comunale".