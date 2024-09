"Un piazzale a Castelnuovo dedicato a Giovanni Tanoni"

Perché non intitolare il piazzale sottostante alle Clarisse, a Castelnuovo di Recanati, dove già sono in avanzata fase i lavori di sistemazione, a "Giovanni Tanoni (foto) che nell’immediato dopoguerra ha dato vita con la sua passione, la sua intelligenza e la sua generosità, attraverso il Csi, alla maggior parte delle attività sportive del territorio"? È quanto propongono con una mozione i consiglieri comunali del Partito Democratico Andrea Marinelli e Rita Soccio, e quelli di "Recanati Insieme", Antonio Bravi e Stefano Petrella. La proposta non è nuova, poiché era già all’ordine del giorno della passata amministrazione e sicuramente vedrà favorevole anche la nuova giunta, visto il particolare affetto che tutta la città ha nei confronti di Tanoni, da tutti conosciuto come "u mulinà", personaggio istrionico che ha dato vita a tante realtà sportive, dal calcio alla pallavolo all’atletica leggera. Tanoni è morto nel febbraio 2020 a 89 anni. Cittadino onorario di Recanati nel 2013 e nel 2018 nominato "consigliere a vita" del circolo Acli di Castelnuovo per la sua lunga militanza, la sua vita è stata tutta all’interno dello storico mulino di Castelnuovo ereditando il mestiere del padre con il fratello Argisto.

ant. t.