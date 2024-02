Un pieno di maschere e divertimento

Musica, coriandoli e sorrisi, sono stati alcuni degli ingredienti della 63ª edizione del "Carnevale dei bambini", allestita dall’amministrazione comunale con la collaborazione tecnica della "Pro Corridonia". La tradizionale sfilata colorata, composta da tredici gruppi, si è accesa nel primo pomeriggio di ieri da via Piave per poi dirigersi verso via Cavour, animata dall’energia degli alunni dell’istituto comprensivo "Manzoni-Lanzi", dove figuravano le primarie "Martiri della Libertà" e "Lanzi", l’infanzia "Bartolazzi", con genitori di "Crocefisso" insieme poi alla scuola d’infanzia paritaria "Niccolai", gli asili "Girotondo", "Bimboland" e "Grillo Parlante", l’Azione Cattolica e gruppi di privati cittadini. Tappa finale una gremita piazza del Popolo dove si è ballato con l’animazione del "Family Show" e si sono esibiti la banda musicale "G. B. Velluti", il corpo bandistico e le Majorettes di Petriolo e la marching band "Mistrafunky". "Il Carnevale è un momento di libertà – ha esordito il sindaco Giuliana Giampaoli - e ringrazio coloro che si sono impegnati per questa giornata. Grazie alle insegnanti, genitori, ragazzi che hanno partecipato numerosi ma non si tratta dei soli gruppi scolastici, in quanto hanno preso parte anche tante associazioni cittadine e non solo. Un plauso, inoltre, alla Pro loco e all’assessore Acciarresi che hanno lavorato dietro le quinte". "Una piazza così piena fa di sciuro un bell’effetto – ha poi sottolineato l’assessore con delega alle manifestazioni ricreative Gemma Acciarresi – ci tenevo a dire, dopo le voci corse sul web riguardo la mancanza di carri allegorici, che il Carnevale, così come recita il nome, è dei bambini ed è giusto che loro ne siano i principali protagonisti. In più, con questo evento abbiamo deciso di valorizzare sia il centro storico che la piazza e sono veramente contenta perché la partecipazione c’è stata, anche sotto l’aspetto dei gruppi organizzati ben tredici in totale, tra cui alcuni formati da privati cittadini, senza dimenticare le varie animazioni. Tutto ciò ha regalato un forte senso di comunità nel segno del divertimento".