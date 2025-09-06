"Un po’ di Matelica negli abiti Armani"

Sono centinaia i messaggi di cordoglio di cittadini matelicesi e dipendenti dello stabilimento di Matelica che sono stati inviati o pubblicati sui social per la scomparsa dello stilista Giorgio Armani, che aveva sempre dimostrato massima attenzione e cura per il sito produttivo cittadino. "Il suo nome e le sue opere resteranno il simbolo del design italiano in tutto il mondo – hanno dichiarato in una nota i consiglieri comunali del gruppo di minoranza Scegliamo Matelica – e Matelica vanterà sempre di essere stata ed essere protagonista di questa storia imprenditoriale, lungimirante e di successo, grazie alle tanti mani che nel tempo hanno tagliato, cucito, prodotto ciò che l’alta moda ha indossato, ritrovando spesso gli abiti usciti da quello stabilimento sui più grandi palcoscenici mondiali". L’assessore Barbara Cacciolari haricordato quanto "l’azienda sia un nostro punto importante di riferimento per la manifattura che vanta una storia riconosciuta in Italia e all’estero". Giuseppina Gubinelli, titolare di un negozio di tipicità in centro, ha ricordato "il discorso speciale che Armani tenne l’11 maggio 2023, rivolgendosi in particolare agli studenti: "Vi raccomandando di coltivare l’amore per ciò che fate con rispetto di chi vi è vicino".

Matteo Parrini