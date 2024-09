Un polo al servizio dei quartieri. Tutto pronto per l’inaugurazione

Manca veramente poco all’inaugurazione della nuova struttura di via degli Alpini a Recanati che sarà adibita a luogo di aggregazione e di socializzazione a servizio dei quartieri Mercato – San Francesco.

Si tratta di un progetto finanziato con 437.681 mila euro dai fondi di rigenerazione urbana per trasformare e recuperare quello che un tempo era un campetto polivalente con diverse attrezzature sportive e una pista di pattinaggio realizzata e gestita dall’associazione "Club Aquila" nel 1982. Nel tempo, però, è mancata la manutenzione della zona e quell’area verde e le attrezzature sportive, realizzate con i fondi dell’associazione, non sono state più aperte al pubblico per motivi di sicurezza. I lavori si sono conclusi con la fine di agosto e ora manca soltanto l’istallazione dei giochi per bambini e poco altro.

Per la sua gestione nel marzo scorso la vecchia amministrazione aveva sottoscritto un protocollo d’intesa con il Comitato di Quartiere Rione Mercato che ha presentato un articolato progetto che prevede anche la creazione di un "Caffè Sociale" da realizzare nell’area verde pubblica grazie alla collaborazione fra comitato di quartiere, amministrazione comunale e associazione Omphalos.

Si tratta di un punto di incontro, accoglienza ed inclusione, per tutte le realtà presenti nel quartiere e nel territorio, gestito dall’associazione che si occupa di autismo.