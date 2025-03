Un pomeriggio con i papà alla Cinciallegra

Un pomeriggio tutto da trascorrere con i papà, nell’occasione della loro festa che quest’anno ricorre mercoledì prossimo. Ad organizzare l’iniziativa "Merenda con papà", in calendario domani dalle 15 alle 17 alla Cinciallegra via San Michele a Civitanova Alta ha pensato lo staff del Centro per la famiglia gestito dalla Paolo Ricci per conto dell’assessorato alla famiglia. In programma attività con giochi e laboratori per i bambini, con la possibilità di gustare una buona merenda preparata dallo staff della Cinciallegra. Un prezioso momento di incontro e divertimento in cui si potranno creare oggetti insieme, dedicandosi del tempo all’insegna della spensieratezza e del divertimento. L’iniziativa si svolgerà anche in caso di maltempo, in quanto è previsto uno spazio coperto. L’ingresso è libero e gratuito, non è necessaria la prenotazione. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 0733 78361, oppure scrivere una mail a centro.famiglia@paoloricci.org