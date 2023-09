Un pomeriggio dedicato a Dante

CORRIDONIA

Cosa nasconde il simbolo del naso di Dante? Quello di oggi sarà un pomeriggio all’insegna di Dante Alighieri e del simbolismo del Sommo Poeta. Alle 17.30 infatti, Giuliana Poli, presidente del Comitato Dante Alighieri di Ancona e responsabile di progetti speciali della Società Dante Alighieri di Roma sarà alla Chiesa di San Claudio al Chienti per presentare il suo libro "Il naso grifano di Dante", andando così ad analizzare tanti aspetti difficili da cogliere della poetica dantesca. L’evento, organizzato dal Centro Studi Giovanni Carnevale in collaborazione con l’associazione "La Margutta" sarà il punto di partenza del viaggio letterario. "Presentare questo libro in un luogo così carico di storia e spiritualità – ha affermato Giuliana Poli – è un grande onore. Il Comitato Dante Alighieri di Ancona sarà sempre in prima linea per approfondire la cultura dantesca nelle Marche e non solo".