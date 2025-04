Il Centro per la Famiglia, servizio dell’assessorato alla famiglia di Civitanova affidato in gestione all’Asp Paolo Ricci dall’amministrazione comunale, prosegue la sua attività "Le Domeniche al Centro". Domenica dalle 15.30 alle 18 il Centro per la Famiglia organizza un pomeriggio dedicato alle famiglie con bambini, ricco di giochi e attività per dare spazio al movimento e all’aggregazione. "Ringrazio per questa bella sinergia di rete che da anni è la modalità operativa dell’assessorato: agire insieme per creare una comunità educante ed educata che affianchi infanzia, adolescenza e famiglie in un indirizzo di reciproca collaborazione – ha detto l’assessore al sociale Barbara Capponi –. Abbiamo voluto valorizzare la bella realtà del nostro borgo collinare in un momento apposito di aggregazione e coesione familiare, nel pieno spirito di Civitanova città con l’infanzia che da anni crea ricaduta concreta nella comunità". L’evento, infatti, è realizzato in collaborazione con la Società Operaia Garibaldi, e si terrà nel complesso sportivo in viale della Repubblica, a Civitanova Alta. All’interno di un’area verde attrezzata con un campetto sportivo e un anfiteatro con gradinate, l’equipe del Centro allestisce uno spazio giochi all’aperto, uno spazio lettura e tante attività varie all’insegna della creatività, della condivisione e del divertimento. In caso di maltempo la giornata verrà spostata al Centro per la Famiglia, in vicolo San Silvestro, 11, a Civitanova Alta. L’ingresso è libero e gratuito, non è necessaria la prenotazione. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Asp Paolo Ricci al numero 0733-78361 e chiedere di parlare con un operatore, oppure scrivere una mail a centro.famiglia@paoloricci.org.