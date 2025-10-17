Un pomeriggio per scoprire l’Avulss

Un pomeriggio per conoscere da vicino chi ogni giorno dona il proprio tempo agli altri: l’Avulss di Recanati – Associazione di Volontariato Socio-Sanitario – organizza l’incontro pubblico "Essere felici è aiutare gli altri ad esserlo", un’occasione per scoprire le attività dell’associazione e per avvicinarsi al mondo del volontariato socio-sanitario. L’appuntamento è fissato per domani alle 17 al Salone del Popolo in corso Persiani.

L’Avulss di Recanati è attiva in numerosi ambiti: dal trasporto e taxi sanitario per visite e terapie, all’assistenza nelle strutture Ircer-Rsa, alla clown therapy per portare un sorriso a chi è più fragile, fino all’assistenza domiciliare per persone che non possono uscire di casa.

Ad aprire l’incontro sarà il presidente dell’associazione cittadina, Marcello Sadori, con una presentazione delle attività associative. Seguiranno gli interventi del presidente dell’Ircer, Riccardo Ficara Pigini, di Fabrizio Principi dell’associazione Omphalos e di Fra Casimir, frate cappuccino. Sarà presentato anche il nuovo percorso formativo per chi desidera diventare volontario Avulss. Gli incontri si svolgeranno alle 21 nella sede dell’associazione a iniziare da giovedì 23 per concludersi domenica 16 novembre, alle 10.30, con una giornata al convento dei Cappuccini.

Info e iscrizioni: 393 0800943 – 071 7573675 - avulssonlusrecanati@gmail.com.