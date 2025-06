Un ponte con il Perù in nome della gastronomia

Un ponte tra l’Italia e il Perù nel segno della cucina e della formazione. È il progetto di Rossano Valenti, titolare a Recanati del Valentini Caffè di via Cavour dove l’altro giorno è arrivato uno chef peruviano.

La visita rientra in un progetto che da circa un mese ha consolidato un vero e proprio gemellaggio tra Italia e Perù. Si tratta di un rapporto istituzionalizzato anche con l’ambasciata e con l’Istituto di cultura italiana in Perù, finalizzato all’attivazione di uno scambio Erasmus con l’istituto alberghiero Einstein-Nebbia di Loreto. A partire da novembre, grazie a una selezione curata dalla scuola, alcuni studenti saranno ospitati nei locali del gruppo Valentini in Perù, per un’esperienza formativa sul campo. L’evento della sera precedente ha visto protagonista lo chef Javier Iparraguirre, responsabile della qualità della linea di franchising del gruppo in Sud America. Durante la serata ha proposto tre piatti tipici peruviani: la causa, il ceviche e il lomo saltado. Questa visita si inserisce in un progetto più ampio. Due o tre settimane prima, il direttore dell’Istituto alberghiero Luca Antoni, la vice direttrice Sabrina Casoni e il referente Erasmus Raffaello Udovici si erano recati in Perù per un’analisi logistica: dove alloggeranno gli studenti, dove lavoreranno, come si muoveranno, e soprattutto come garantire la sicurezza. Il gruppo ha visitato anche la campagna peruviana e la famiglia della moglie del titolare, per approfondire il tema del caffè di specialità, una delle eccellenze del Perù. Gli studenti hanno partecipato anche alla vendemmia del caffè. Lo chef Iparraguirre, in quanto responsabile del controllo qualità dei locali del franchising, è venuto in Italia per valutare la proposta culinaria e, in parallelo, è stato inviato anche alle Canarie: si sta valutando infatti l’apertura di un nuovo punto Valentini Caffè a Gran Canaria.

Un’esperienza ricca, originale e ambiziosa, che unisce cultura, gastronomia, formazione e internazionalizzazione.

Antonio Tubaldi