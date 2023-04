Un ponte da ricordare: grande affluenza in città

"Un ponte del 25 aprile positivo per gli albergatori civitanovesi, dove tra gruppi sportivi, turistici e singoli il flusso non è mancato". A dirlo é il presidente dell’associazione albergatori del Maceratese Simone Iualé che "avendo sondato i colleghi" non nasconde le buone impressioni percepite. Domenica si sono registrati pienoni in tutta la città, complici le varie iniziative in campo e, particolare non da poco, la bella giornata di sole. Dunque, è stato un viavai di gente al ‘Mare in fiore’, ma anche al mercatino della Coldiretti, alla festa dell’Alfa Romeo (allo stadio) e sul lungomare sud, tra musica e balli con gruppi di giovanissimi accorsi ad affollare gli chalet. Quanta alla prima, (‘Mare in fiore’) – parliamo di una fiera floristica ma ricca anche di prodotti alimentari, artigianato e cucito creativo – l’organizzatrice Carmen Lisa Carella ha espresso soddisfazione per la sua buona riuscita, nonostante le iniziali perplessità dovute al cambio di location, dal lungomare al Varco. La titolare della MyLoveEventi ha parlato infatti "di tantissime presenze" e di "sfida accettata e vinta, a partire da un gran lavoro di promozione". Ieri, il vento ha rischiato di mandare tutto in tilt ma oggi, via alla terza giornata. Uscendo dal centro urbano, buona la prima anche per ‘San Savino in festa’, la tre giorni a cura della Pro loco di Civitanova Alta, con il concerto tributo a Ligabue de ‘La banda’. Ieri, si é esibito il cantante civitanovese Giovanni ‘Neve’ Morbidoni e oggi sarà la volta del comico barese Uccio De Santis. E sul fronte turistico l’attenzione è rivolta al primo maggio, su cui pesa l’incognita meteo che, secondo Iualé, fa sì "ci siano ancora diversi posti liberi negli hotel".

Francesco Rossetti