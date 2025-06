Un ponte per cultura, economia e turismo: accordo con Pechino

Firmato giovedì un accordo per la cooperazione in ambito culturale, turistico ed economico tra la città di Macerata e il distretto di Xicheng di Pechino, alla presenza del vicesindaco del distretto, Song Mei; della direttrice dell’ufficio degli affari etnici e religiosi del Governo distrettuale, Li Jie; del direttore Lyu Shiji dell’ufficio per le relazioni internazionali; del vicedirettore Xu Jingyue, dell’ufficio per la cultura e turismo; del vicedirettore della sezione di Xicheng della commissione municipale per la pianificazione e le risorse naturali; Chen Cong direttore del dipartimento per la cooperazione internazionale dell’istituto dell’amministrazione di Pechino, e la professoressa Chen Xinyu del Dipartimento di filosofia e cultura dell’istituto di amministrazione di Pechino. Per la delegazione italiana, il presidente della Fondazione internazionale Padre Matteo Ricci, Dario Grandoni; il direttore del Centro culturale Li Madou, padre Giovanni Sun; l’assessore alla cultura del Comune di Macerata, Katiuscia Cassetta; il presidente del consiglio comunale, Francesco Luciani, e il vice presidente della Provincia, Luca Buldorini, insieme al presidente regionale Federalberghi, Luca Giustozzi; essenziale il sostegno della Fondazione PMR.