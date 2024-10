Un ponte per ricordare la levatrice Maria Cortesi

Doppia inaugurazione, sabato scorso a Valfornace, per il ponte pedonale Maria Cortesi e il Giardino delle api, due progetti realizzati grazie ai fondi Pnrr. La comunità ha reso omaggio a Maria Cortesi, "una di famiglia in ogni famiglia", straordinaria figura di levatrice che aiutò a far nascere più di 5mila bambine e bambini nei territori di Pievebovigliana e Fiordimonte. L’amministrazione, guidata dal sindaco Massimo Citracca, ha deciso di intitolarle il ponte pedonnale nel parco Girolamo Varnelli, in piazza Vittorio Veneto. "Con la sora Maria si può stare tranquilli" dicevano le puerpere del tempo. Abilitata alla professione di levatrice nel 1902 alla Regia università La Sapienza di Roma, il 29 giugno 1910 nella chiesa di Petrignano di Fiordimonte sposò Antonio Varnelli, figlio dell’erborista Girolamo e fondatore della Distilleria. Seppe conciliare il lavoro di ostetrica, l’impegno in famiglia e anche la gestione dell’emporio di Pievebovigliana, un negozio dalla licenza infinitiva dove si vendeva di tutto. Anche quello, ricorda la gente del posto, era un luogo di cura e un centro di ascolto. Alla cerimonia hanno preso parte la famiglia Varnelli, il vicepresidente del consiglio regionale Gianluca Pasqui e il presidente del Parco dei Sibillini Andrea Spaterna.