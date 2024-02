Un ponte solidale con l’Etiopia. Protagonisti quaranta alunni

Grande emozione internazionale all’Isc "Via Ugo Bassi" di Civitanova nel quartiere Risorgimento. Una connessione solidale è stata creata tra Italia-Etiopia. Quaranta classi si sono collegate infatti in videoconferenza con l’Etiopia per il "sostegno a distanza" di un ragazzino dodicenne di nome Alazer. Insegnanti referenti del progetto sono Romina Morresi e Rosita Antolloni. Tutte le classi delle scuole primarie "Anita Garibaldi" e "Silvio Zavatti" e della scuola secondaria di primo grado "Annibal Caro" hanno incontrato un amico ormai speciale di nome Alazer, appunto. Da molti anni la scuola collabora infatti con il Centro delle Missioni Estere dei Cappuccini di Recanati, in relazione al progetto di Solidarietà "Guarda che ti riguarda. Insieme si può". Con l’impegno e la disponibilità degli alunni, delle famiglie e di tutto il personale della scuola, viene sostenuto a distanza il percorso scolastico dei bambini della Missione in Etiopia.

L’altra mattina gli studenti dalle loro classi – via monitor – hanno potuto incontrare virtualmente Alazer, il loro alunno adottivo, insieme alla sua mamma ed a tanti abitanti del suo villaggio, situato vicino Soddo, dove operano da decenni i Cappuccini. Tutto ciò è stato possibile grazie alla preziosa collaborazione di uno dei volontari che ha attivato la speciale connessione: Giordano Mariozzi di Civitanova. Il villaggio era tutto in fermento per l’arrivo dei volontari. Molti indossavano i vestiti colorati della festa e tutti avevano nel viso il sorriso più bello. In un primo momento Giordano ha presentato Alazer e ha consegnato le magliette realizzate dalle tre scuole civitanovesi come dono per lui. Poi ha mostrato alcune parti del villaggio: la clinica, il pozzo, la scuola.

Tutte queste strutture, seppur semplici, sono il frutto della solidarietà. Anche il dirigente scolastico, Maurizio Armandini, ha partecipato all’iniziativa e ha salutato a nome di tutti, ringraziando i volontari per l’importante compito svolto con sacrificio e dedizione. Fino all’ultimo momento c’era il timore che il collegamento potesse non riuscire, invece tutto ha funzionato nel migliore dei modi. "Grazie a tutti per aver reso possibile questo indimenticabile momento", hanno commentato – da un continente all’altro – alunni e insegnanti presenti.