"Un ponte tra medicina cinese e occidentale"

Lucio Sotte, medico specialista in Anestesiologia e Rianimazione esperto in agopuntura e medicina tradizionale cinese, ha partecipato lo scorso fine settimana, a Roma, al convegno internazionale dal titolo "Il ponte fra medicina occidentale e medicina tradizionale cinese", creato in collaborazione con l’Amsi (Associazione medici di origine straniera in Italia).

Dottor Sotte, di cosa si è parlato?

"Il convegno è stato realizzato mettendo insieme le esperienze di tante realtà italiane e estere. Il tentativo è creare un ponte, un’integrazione fra la medicina tradizionale cinese e medicina occidentale. L’ottica non è quella di concepire la medicina cinese come un’alternativa; non ho mai creduto in questa chiave di lettura".

Qual è l’obiettivo?

"Quello di mettere in pratica una prospettiva diversa con cui osservare lo stesso malato cercando di ottimizzare la condizione del paziente partendo da presupposti che sono diversi, cercando di integrare le terapie".

Ci spiega meglio?

"La medicina cinese guarda l’organismo nella sua globalità, nel suo insieme. È un po’ il contrario della nostra medicina da questo punto di vista. Noi occidentali, come mentalità, siamo molto analitici e la nostra medicina punta sempre allo studio del particolare. Questa iper specializzazione ha dei pregi ma, contemporaneamente, dei difetti".

Cosa si rischia?

"Che un paziente vada da molti specialisti, abbia molte cure, assuma molti farmaci i quali, a volte, interferiscono fra loro. La medicina orientale, invece, lavora sull’intero, sull’individuo nella sua completezza".

L’approccio alla medicina cinese è aumentato qui da noi?

"Non siamo certo come l’Emilia Romagna o la Toscana purtroppo dove l’attenzione per la medicina orientale è molto alta. La mia esperienza è quella di chi fa agopuntura da decenni. Avendo iniziato questa attività in ambito ospedaliero e in maniera ufficiale sono stato facilitato, nel senso che all’inizio lavoravo in strutture pubbliche poi quando me ne sono andato dall’ospedale la gente già mi conosceva bene. Attualmente nel nostro Ordine di Macerata sono circa 19 i medici agopuntori, mentre 40 anni fa c’ero solo io".

Qual è l’ambito preventivo della medicina orientale?

"Ecco, qui c’è un grande lavoro da fare. Dal 1988 ho insegnato, a Civitanova, ginnastiche cinesi agli over 55. Con il tempo ho istruito altri insegnanti. Sono stati fatti studi e ricerche insieme con l’Università Politecnica delle Marche e l’Università di Camerino. Ne è venuto fuori che e in tre mesi di ginnastica migliorano tutti i parametri vitali, si riducono dell’80% i dolori articolari e il cortisolo salivare, che misura i valori di stress, si riduce in maniera significativa".