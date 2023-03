Un ponte verso l’Ucraina con la lirica Italia Viva: "Gemellaggio con Odessa"

di Paola Pagnanelli

Vicinanza al popolo ucraino, e l’avvio di relazioni con Odessa nel nome della musica lirica. È quanto chiedono gli esponenti di Italia Viva, con un ordine del giorno depositato ieri in consiglio comunale e in discussione alla prossima seduta. "Questo documento è politico e turistico-culturale – ha esordito Ulderico Orazi –. Da un lato chiediamo al consiglio comunale di esprimere solidarietà al popolo ucraino e condannare l’invasione russa. Inoltre, proponiamo di allacciare rapporti con l’amministrazione di Odessa, ovviamente a fine conflitto, per un gemellaggio. L’altro aspetto riguarda invece l’impegno dell’Associazione Arena Sferisterio e Opera Europa, una realtà che riunisce i teatri d’opera e i festival lirici professionali europei, con 226 membri di 42 stati". "Democrazia e libertà per noi in Italia sono scontate – ha aggiunto Riccardo Cogliandro –, ma non è così. Da due anni e mezzo ci sono tante iniziative per l’Ucraina, ma scoordinate, invece serve un filo conduttore. Macerata ha un asset principale turistico-culturale: lo Sferisterio. Perché allora non creare relazioni con le altre città europee della lirica, a partire appunto da Odessa? Parcaroli si attivi con un gemellaggio che sia funzionale a un’idea di sviluppo turistico-culturale". "Lo Sferisterio è un gioiello riconosciuto nel mondo – ha proseguito Monica Martorelli –. Ma la gestione degli ultimi due anni fa pensare a superficialità o incapacità. Il cartellone doveva essere presentato dopo la più importante fiera del turismo, e quando si sono accorti di questo hanno organizzato all’ultimo un evento a Milano il giorno dopo la fine della manifestazione. I biglietti sono stati appena messi in vendita, perché prima non c’erano le date. Ci sono logiche incomprensibili in questa gestione, per giunta poco trasparente: perché ancora non ci sono i dati della passata stagione?".