Un posto per il Ministero nel Cda: "Stanno svendendo lo Sferisterio"

"Il sindaco di Macerata sta svendendo lo Sferisterio e la storia del Macerata Opera Festival all’amichettismo e agli intrallazzi della politica romana. Non ha capito che il simbolo culturale, sociale, storico, turistico-economico di questa città sarà nelle mani del Ministro o sottosegretario di turno che, attraverso la nomina di un componente nel consiglio di amministrazione dell’Associazione Sferisterio, condizionerà inevitabilmente le scelte della programmazione". E’ il durissimo attacco che Romano Carancini, consigliere regionale del Pd, lancia nei confronti del primo cittadino, Sandro Parcaroli, e di Giorgia Latini, deputata, nonché segretaria regionale della Lega, in merito alla proposta di legge, approvata dalla commissione cultura della Camera, che condiziona il contributo di 500mila euro alla presenza nel Cda dello Sferisterio di un rappresentante del ministero della Cultura. Un vero e proprio "ricatto economico" a detta del consigliere regionale sulla base del quale saranno individuati "il direttore artistico, i direttori di orchestra, gli artisti, le strutture di comunicazione, i contratti di lavoro, l’organo di revisione e controllo della stagione, sotto l’egida delle convenienze romane, spalleggiate localmente, fatte di amici e amici degli amici che faranno il bello e il brutto tempo". Uno "sfregio alla storia e alla dignità della straordinaria esperienza del Mof", denunciato dalla deputata Pd Irene Manzi, che si sta battendo per la sua cancellazione, anche perché un tale "scambio" non esiste per nessun altro teatro di tradizione in Italia.

Secondo Carancini, il sindaco di Macerata e il suo assessore alla Cultura dovrebbero raccontare bene quale sia stato fin qui il loro percorso rispetto al Mof. "Cacciato il sovrintendente Luciano Messi, ora al Regio di Parma, e poi due direttori artistici in due anni; bilanci in rosso, nel 2022 e nel 2023, che hanno consumato anche un ’tesoretto’ lasciato dalla governance precedente a chi sarebbe arrivato dopo". A giudizio del consigliere Pd, la stratega di questa operazione contro la città, "con la complice incapacità del sindaco di Macerata che è anche il presidente della Provincia", è Giorgia Latini. "Non basta la norma che inserisce nel Cda dello Sferisterio un componente nominato dal ministero della Cultura altrimenti il governo non finanzierà il Mof. Ora c‘è anche la risoluzione presentata in commissione cultura con la quale l’ex assessora regionale ha chiesto per i teatri della regione la qualifica di "Teatri Storici delle Marche" con decreto del ministro della Cultura. Nell’elenco, però, non c’è lo Sferisterio. Una esclusione che si aggiunge a quella, vergognosa, che ha tagliato fuori lo Sferisterio dalla candidatura regionale a Patrimonio Mondiale dell’Unesco, sempre ad opera di Giorgia Latini". Carancini, che sulla qualifica di "Teatri storici delle Marche" ha presentato una interrogazione in Consiglio regionale, ritiene che il sindaco Parcaroli sia incapace di difendere la città che amministra, ma afferma che si può ancora porre rimedio a questa situazione. "Però occorre volerlo politicamente, per far valere le ragioni di una cultura libera, senza bandiere, e che lasci al territorio il diritto di governarla".