Un pozzo in Uganda per ricordare Torresi

Il giorno di San Valentino è stato inaugurato un pozzo in Uganda, grazie anche al grande cuore dei tolentinati e soprattutto di Beatrice Bistocco. È dedicato all’amico medico Gabriele Torresi di Macerata, scomparso nel marzo 2024. Nei mesi scorsi Bistocco ha organizzato diverse iniziative per raccogliere fondi e sensibilizzare sulle attività di Africa Mission – Cooperazione e Sviluppo: mostre, cene benefiche e incontri. "È stato il mio insegnante a scuola e poi è diventato medico di famiglia e soprattutto grandissimo amico – racconta in merito al dottor Torresi –. Quando ero in Uganda gli mandavo le foto e lui era molto contento di quello che gli raccontavo, apprezzava questo progetto". Da qui l’idea di realizzare un pozzo che porti il suo nome, tra i Pokot di Amudat. Ora Bistocco è in Africa con il direttore di Africa Mission Carlo Ruspantini, la segretaria Cristiana Strozzi, la responsabile Uganda Pier Giorgio Lappo, il consigliere cda Valentino Pretelli. "Amudat è sul crinale che divide l’Uganda dal Kenya, è un semideserto – prosegue –, il pozzo è a poca distanza dalla strada principale sterrata e a 700 metri da un villaggio dal quale arrivano subito donne, bambini, uomini, mucche, capre, pecore e moto, il mezzo più usato qui. Una bella festa, grazie a voi – dice Bistocco rivolgendosi a chi ha contribuito con le donazioni –, i Pokot ora hanno acqua a 700 metri. Prima era a 10 chilometri". Una bella dimostrazione di come tutti i fondi raccolti, senza dispersioni di sorta, siano serviti a finanziare diversi progetti benefici.