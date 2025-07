Un prato spunta al lido Cluana: il festival Tabula Rasa prende il via

Un prato, le pecore e i rumori della natura. È il sorprendente scenario offerto all’interno della palazzina sud del Lido Cluana, dove ieri pomeriggio è stato dato il via al festival "Tabula Rasa".

L’edizione 2025 dell’iniziativa diretta dallo street artist civitanovese Giulio Vesprini, e incentrata sulle arti visive contemporanee, è partita con il taglio del nastro di due mostre fotografiche. In "Elene", gli scatti di Francesca Pioli raccontano la vita di una ragazza che da Roma si è trasferita a Castelluccio di Norcia per intraprendere la vita di pastora. L’esposizione è un percorso sensoriale da vivere camminando a piedi scalzi sul prato naturale, omaggio della ditta Giustozzi Piante. "Aver portato uno spazio naturale all’interno di una palazzina – ha commentato Vesprini – è qualcosa di unico". Partecipe al momento anche il presidente della Regione Francesco Acquaroli, che si è complimentato con la fotografa per aver "restituito una storia in controtendenza con l’attualità e che ci parla di luoghi straordinari come i nostri Appennini". Presenti anche il sindaco Fabrizio Ciarapica, il consigliere regionale Pierpaolo Borroni, l’assessore Roberta Belletti e il consigliere comunale Piero Croia. Esternamente, è stata invece inaugurata "Memorie silenziose", a cura del Fotoclub Potenza Picena. Sono ritratti gli spazi abbandonati di Civitanova in un viaggio "tra archeologia industriale, residui urbani e rurali, architetture incompiute e decadenti".

Oggi e domani altri due giorni di laboratori, dibattiti e appuntamenti vari.

f. r.