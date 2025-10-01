Un premio agli studenti meritevoli per non dimenticare Saba Pistilli

Un premio nel nome di Saba Pistilli, morta a febbraio dello scorso anno lasciando un vuoto enorme non solo nella vita dei suoi familiari, ma anche in quella di tanti giovani che incontrava quotidianamente nell’istituto Bonifazi-Corridoni, dove ha lavorato fino all’ultimo come assistente dei ragazzi con disabilità e dove ha svolto anche tanti progetti nelle classi, come esperta nell’orientamento e counselor.

Per questo le famiglie Ricci-Pistilli in collaborazione con l’istituto Bonifazi-Corridoni, e con il patrocinio del comune di Civitanova, hanno deciso di istituire un riconoscimento di merito sociale in sua memoria. Il premio prevede l’attribuzione di due borse di studio, di 500 euro ciascuna, donate dalle famiglie Ricci-Pistilli, per studenti dell’ultimo triennio dell’istituto che si sono distinti per comportamenti capaci di generare un impatto sociale positivo nel contesto scolastico o nella comunità locale di riferimento.

La proclamazione pubblica e la consegna delle borse di studio ai vincitori si terrà il 10 ottobre, all’interno di un evento dal titolo "Connessi ma distanti - Luoghi di vita e relazioni autentiche nell’era digitale", di cui sarà protagonista il terapeuta dell’età evolutiva Alberto Pellai. L’appuntamento è nell’auditorium della scuola dalle 15, in contrada Asola a Civitanova Alta. Sarà un appuntamento aperto al pubblico e a ingresso gratuito, organizzato grazie anche al contributo del Comune e delle amiche storiche di Saba: Isabella Mantovani, Maria Ercoli e Carla Galanti.

I valori che saranno usati come criteri di valutazione per i premi sono l’altruismo, la solidarietà, l’inclusione, la tutela della diversità e la cittadinanza responsabile e attiva: gli stessi valori in cui lei credeva e che viveva concretamente. Pistilli era una donna generosa che attraverso un percorso post diploma aveva conseguito prima la laurea in scienze dell’educazione all’Università di Urbino, ottenendo anche la lode, e poi un master internazionale alla Scuola superiore europea di counseling professionale. Studi fondamentali e ampiamente sfruttati, che uniti a una sensibilità fuori dal comune l’hanno portata a incontrare, aiutare e accompagnare tanti ragazzi.