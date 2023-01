Un premio ai nati nel 2022 e alle famiglie

di Lucia Gentili

Ieri mattina a Mogliano, nella sede comunale in via Adriani, si è svolta la cerimonia di benvenuto ai bambini nati nel 2022, promossa dall’amministrazione comunale e dalla Pro Loco. I neonati e i loro genitori sono stati salutati dagli organizzatori. Una tradizione ormai per il Comune. L’anno che si è appena concluso ha visto nascere trentuno nuovi piccoli moglianesi (di cui sedici femminucce e quindici maschietti). "È un evento a cui l’amministrazione tiene tantissimo perché una nuova nascita arricchisce la famiglia, ma soprattutto l’intera comunità moglianese – ha spiegato la sindaca Cecilia Cesetti –. Quest’incontro vuole essere un chiaro segnale di benvenuto ai nuovi nati, che devono sentirsi da subito protagonisti della vita del nostro paese e di vicinanza verso le famiglie. L’amministrazione, nel suo piccolo, cercherà di garantire e migliorare i servizi per agevolare il compito dei genitori". Il Comune ha donato un buono spesa di 15 euro, un libricino consigliato da Nati per Leggere, prodotti per il neonato della ditta Rilastil e una piantina di corbezzolo da giardino. La Pro Loco un grazioso bavaglino con l’ormai noto cuore "Amo Mogliano". Questi i piccoli protagonisti (non tutti presenti ieri): Aida Porfiri (nata il 10 gennaio 2022), Mustafà Hussain (13 gennaio), Mattia Frattari (13 febbraio), Tasneem El Kharchi (20 febbraio), Adeel Muhammad Shahwali (2 marzo), Samuele Illuminati (4 marzo), Aurora Persichini (9 marzo), Cristian Papili (4 aprile), Camilla Sergolini (4 aprile), Ettore Trasarti (16 aprile), Marte Affede Carafa (21 aprile), Margaret Futura Di Tizio (16 maggio), Loris Ismani (25 maggio), Marta Lucarelli (30 giugno), Gioia Lupetti (27 luglio), Anabia Khanim (7 agosto), Kevin Speranza (11 agosto), Zoriaz Taseer (25 agosto), Anna Falzetti (4 settembre), Achille Ramadori (14 settembre), Serena Ercoli (16 settembre), Edoardo Ferretti (26 settembre), Eva Trisciani (28 settembre), Ayra Hassan (2 ottobre), Alessio Mattiacci (14 ottobre), Agata Tarulli (29 ottobre), Thomas Pieragostini (1 novembre), Riccardo Malatesta (23 novembre), Mariela Nicole Gigilice (30 novembre), Matilde Andreozzi (14 dicembre), Bareera Touseef (14 dicembre).