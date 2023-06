Un premio Pulitzer e un prof di Harvard ospiti di Unimc

Un premio Pulitzer, un professore di Harvard e tanti esperti internazionali ieri a Portonovo per l’esordio della cattedra Jean Monnet Edit in etica per un’Europa digitale inclusiva, di cui è titolare Benedetta Giovanola, docente dell’Università di Macerata. È stato il rettore John McCourt ad aprire il seminario e a sottolineare che oggi Edit è l’unica cattedra Jean Monnet in tutta Europa dedicata all’etica dell’intelligenza artificiale. Ieri si è tenuto il workshop iniziale su etica e teoria politica nell’era digitale, nel quale si sono confrontati i massimi esponenti internazionali in materia di "Ai" e delle sue ricadute: la Premio Pulitzer 2022 Erin Kelly, professore al Tufts University (nel Massachusetts) ed esperta di criminal justice nel contesto americano, in cui è sempre più pervasivo l’uso di sistemi di intelligenza artificiale, e il docente di Harvard Mathias Risse, Berthold Beitz Professor in Human Rights, Global Affairs and Philosophy e direttore del Carr Center for Human Rights Policy della Kennedy School of Government, teorizzatore del pensiero che l’"Ai" possa alterare il significato della vita.