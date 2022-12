Un presepe sotto una quercia La maestria di Gaetano Pesaresi

A Vestignano c’è un presepe che ha catturato l’attenzione di molte persone e in poco tempo il tam tam ha fatto sì che questo allestimento facesse centro nel cuore della gente e, sopratttutto, dei bambini rimasti meravigliati dalla bellezza e dalla maestria per una simile opera. Il presepe è realizzato all’interno del tronco di una quercia che ha circa 500 anni, che lo rende particolarmente suggestivo. Gaetano Pesaresi, oramai da molti anni, inizia a realizzare la rappresentazione fin dal mese di novembre e cura ogni dettaglio con precisione. Il presepe è composto da una cascata e molte scene semovibili con musiche natalizie e si estende su un sotto bosco per circa 50 metri quadrati.