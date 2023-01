"Un preside per 1.200 studenti? È una scelta incomprensibile"

Continua a far discutere la fusione, che si concretizzerà nel prossimo anno scolastico, tra gli istituti comprensivi "Lanzi" e "Manzoni" come stabilito dal Programma regionale della rete scolastica e dell’offerta formativa, approvato dalla Regione. Nel merito è intervenuto anche Vincenzo Salciccia, insegnante in pensione della scuola media di Corridonia, che ha posto l’attenzione sul fatto che il nuovo Istituto Comprensivo Unico comprenderà intorno ai 1.200 alunni. "Non si riesce a capire come ben otto plessi scolastici, distribuiti su tutto il territorio comunale, possano essere guidati meglio da una sola persona che da due – spiega –. Si dice che all’istituto Lanzi manchi una ventina di alunni per raggiungere la fatidica quota di 600 alunni necessaria per mantenere in vita l’istituto. Una risibile verità, dato che con tali numeri l’Ufficio Scolastico Provinciale non può negare nessuna deroga. La verità è meglio ricercarla nella voglia accentratrice che contraddistingue da sempre le amministrazioni conservatrici–. Visto che decisioni simili non sono irrevocabili, si auspica un’ampia discussione con tutti gli interessati per evitare provvedimenti, che famiglie e alunni di Corridonia non meritano".