Un presidio di polizia ferroviaria per tenere a bada le baby gang

Presidi della polizia ferroviaria alla stazione in servizio oggi in funzione anti baby gang. Un risultato ottenuto dall’associazione dei commercianti "Viviamo Civitanova" che ha incontrato ieri il dirigente del compartimento della polizia ferroviaria di Ancona, Michele De Tullio, accompagnato dal sovrintendente Francesco Andreoni. "Ci siamo confrontati – dicono la presidentessa Manola Gironacci e la vice Chiara Marchionni – sulla salvaguardia di una sana convivenza tra residenti e turisti. Civitanova ha la stazione nella via principale del centro, pertanto il dirigente De Tullio ha convenuto che questa particolarità facilita l’ingresso di turisti ma anche di bande di ragazzini dai paesi limitrofi". Il problema è quello dei gruppi di ragazzini, spesso minorenni, che soprattutto il sabato pomeriggio sciamano comportandosi senza troppo riguardo per le regole. "Un fenomeno – spiega Viviamo Civitanova – noto a De Tullio che inizierà una azione concreta di controllo già da oggi. Sarà premura della polizia ferroviaria continuare e potenziare la presenza anche pensando interventi congiunti con altre forze dell’ordine e assicurandoci la disponibilità contro i reati di microcriminalità, accattonaggio molesto, aggressioni, effettuando servizi antiborseggio durante le fasi di ingresso e discesa dai convogli. Siamo consapevoli che la sicurezza è un tema delicato da affrontare, ma non va sottovalutato e ci stiamo adoperando affinché sia sempre migliore l’accoglienza, per offrire una Civitanova vivace e tranquilla a tutti coloro che ci vivono o la scelgono".