"Un prezioso custode della lirica"

"Scompare un prezioso testimone e custode della storia dell’opera allo Sferisterio, che aveva raccolto dal padre la passione per il collezionismo di documenti, foto e cimeli delle attività svolte in arena. Il suo impegno si è concretizzato in un fondo donato alla biblioteca civica "Mozzi Borgetti", frutto anche di oltre mille presenze tra il pubblico dello Sferisterio, tra prove e spettacoli dal 1967. Partecipiamo al dolore della famiglia per la grave perdita". Così il presidente dell’Associazione Sferisterio, Sandro Parcaroli, i componenti del consiglio di amministrazione, il sovrintendente Flavio Cavalli e il direttore artistico Paolo Gavazzeni hanno voluto ricordare Andrea Francalancia (foto), professore in pensione, collaboratore del Carlino e da sempre appassionato dello Sferisterio, scomparso martedì all’età di 78 anni. Parcaroli ha anche partecipato ieri mattina al funerale che si è volto nella chiesa dell’Immacolata dove tanti amici del "prof", come in tanti chiamavano Francalancia, hanno voluto stringersi al dolore della famiglia.