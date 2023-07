Un primato poco invidiabile Alimenti e bevande: prezzi tra i più elevati a livello nazionale

Quella di Macerata è la seconda provincia italiana con "l’inflazione alimentare" più elevata d’Italia. Nel mese di giugno i prezzi per alimentari e bevande analcoliche sono cresciuti - su base annua - del 14,1%, solo lo 0,2% in meno di Cosenza che con un + 14,3% è la più cara del Belpaese, e al di sopra della media nazionale che si attesta al 10,5%. Una impennata che per una famiglia maceratese si traduce in un aggravio di 767 euro l’anno in più, con tutto quel che ne consegue in termini di impatto sul bilancio familiare. Per quanto riguarda le Marche, seguono a grande distanza Ancona, con un aumento dell’11% e Ascoli Piceno, con il 10,8%.

I dati arrivano dal Codacons che, sulla base dei numeri sull’inflazione diffusi dall’Istat, ha stilato una specifica classifica. Dopo Macerata, al terzo posto a pari merito troviamo Rovigo, Ravenna e Grosseto con +12,8%, al quarto Benevento col +12,7% seguita da Livorno (+12,6%). La provincia dove i prezzi degli alimentari crescono meno nell’ultimo mese è Catanzaro (+7,9%), seguita da Bergamo (+8,1%) e Brescia (+8,6%). "Nonostante l’inflazione media nel nostro paese sia in frenata, i prezzi degli alimentari registrano ancora aumenti sostanziosi in molte città italiane", sottolinea il presidente Codacons Carlo Rienzi. "Un danno per le famiglie – prosegue - specie quelle residenti nel Mezzogiorno dove la spesa media per gli alimentari è notoriamente più alta, perché cibi e bevande rappresentano beni primari di cui i cittadini non possono fare a meno. Il Governo farebbe bene ad intervenire adottando misure tese a calmierare i listini e combattere le speculazioni che si registrano nel comparto, e che contribuiscono a mantenere elevati i listini al dettaglio".

Non è la prima volta che Macerata raggiunge un posto sul podio poco invidiabile. Lo scorso novembre la classifica elaborata dall’Unione consumatori la vedeva addirittura al primo posto. Il fatto che la situazione persista non è certo una buona notizia, soprattutto perché stiamo parlando di beni primari, ai quali non si può rinunciare.

f. v.