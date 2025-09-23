Un privato per la riapertura dell’Hotel Gallery

Dopo anni di chiusura e incertezza, per l’ex Hotel Gallery di Recanati si apre uno spiraglio concreto di rinascita. Il sindaco Emanuele Pepa ha annunciato che porterà al prossimo consiglio comunale di fine mese la delibera sul nuovo rapporto concordato con l’acquirente privato che si appresta a rilevare la gestione della struttura. La firma è prevista nelle prossime ore e segnerà, se tutto andrà come previsto, la svolta. "Si tratta – precisa il sindaco – di svincolare la locazione da Banca Intesa a favore di un privato, un obiettivo che avevamo messo nel nostro programma fin da subito e in cui abbiamo sempre creduto". Il primo cittadino ha aggiunto che i dettagli saranno resi noti in consiglio, quando verrà discussa la nuova convenzione. "Abbiamo posto delle restrizioni e delle condizioni ben precise, tali per cui, se ce ne fosse bisogno, il Comune potrà riappropriarsi della struttura senza troppi passaggi".

Il destino dell’ex Hotel Gallery ha attraversato più fasi travagliate. Nato come seminario vescovile e poi utilizzato come scuola media, l’edificio fu affidato nel 2001 dal Comune di Recanati alla famiglia Ghergo con una convenzione cinquantennale (rinnovabile per altri 50 anni) che prevedeva un canone annuo di 50.665 euro. La convenzione concedeva, però, soltanto il diritto di superficie: la proprietà dell’immobile, ma non del terreno, al termine dell’accordo sarebbe comunque tornata al Comune. Dopo cinque anni di lavori di ristrutturazione, l’Hotel Gallery aprì come elegante struttura a quattro stelle dotata di 68 camere, ristorante, bar, due sale convegni e spazi comuni. Con il passare del tempo, però, i Ghergo incontrarono crescenti difficoltà nel pagamento del canone fino al passaggio della proprietà a Intesa Sanpaolo. La banca, a sua volta, ha messo l’immobile in vendita per 3,25 milioni con un annuncio su "Immobiliare.it" che, a marzo scorso, aveva colto di sorpresa la città, senza menzionare che la struttura fosse legata a una convenzione con il Comune.

Oggi lo scenario cambia radicalmente. Con il subentro di un nuovo proprietario e la revisione dell’accordo, la città di Recanati potrebbe finalmente rivedere attivo il suo unico hotel a quattro stelle, chiuso da anni e atteso da cittadini e operatori economici come risorsa fondamentale per turismo e accoglienza. "Se la firma arriverà, come ci auguriamo – ha concluso Pepa – potremo finalmente guardare al futuro con ottimismo e restituire vita a un edificio che rischiava di restare un simbolo di incompiutezza".

Asterio Tubaldi