"Un progetto articolato per far rinascere Roti"

Dopo il tanto atteso ottenimento di 3,5 milioni per il progetto di ricostruzione dell’antica abbazia di Santa Maria de Rotis, dell’importante operazione è tornata a parlare Maria Cristina Mosciatti, presidente dell’odv (organizzazione di volontariato) Roti, nata nel 2019 per supportare il salvataggio del complesso nel cuore della Riserva naturale dei monti San Vicino e Canfaito. "Il finanziamento è stato ottenuto grazie alla tenacia del sindaco Baldini e alla disponibilità dimostrate dal commissario Castelli e dal governatore Acquaroli – ha detto – e ora si passerà alla fase più rilevante, che porterà al restauro dell’antica abbazia, nel centro di un paesaggio unico e ricco di potenzialità, a due passi dai murales di Braccano, dove vive la varietà di api Rotis, immune all’acaro varroa. La nostra proposta articolata nell’acronimo Arnia, che significa ambito di ricerca sulla natura, l’impresa e le attività umane, prevede oltre ad un approfondito studio del contesto architettonico e archeologico, l’insediamento nell’ex cenobio di un’infrastruttura polivalente di sviluppo, coordinamento ed erogazione di attività di ricerca scientifica di tipo biologico, geologico, idrologico, ma anche storico-antropologiche e sull’impatto rigenerativo delle attività artistiche e culturali sul territorio di riferimento. Abbiamo previsto uno spazio per iniziative di formazione professionale, in partnership con scuola e università con un museo dedicato all’apicoltura e itinerari per l’ecoturismo".

Matteo Parrini