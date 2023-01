Un progetto con i murales per attivare i giovani

"Il muro di Berlino a Montecosaro" è l’affascinante idea che dei giovanissimi montecosaresi stanno sviluppando agli impianti sportivi Rossini, in occasione dello ‘Street art project’. Si tratta di un’iniziativa voluta e finanziata dall’assessorato ai servizi sociali e coordinata dalla Cooperativa sociale ‘Il Faro’ tramite la referente Irene Ortolani. E così, a guidare "una decina di partecipanti per volta" è l’artista e insegnante Federico Borroni (nella foto), 32enne, anch’egli di Montecosaro, che precisa: "I ragazzi hanno mano libera, libera interpretazione: ognuno si prende uno spazio e sviluppa l’idea che vuole". Dunque, sono tutti teenager i protagonisti dell’arte di strada montecosarese: diciassettenni e sedicenni, ma c’è anche qualche bambino, accompagnato dal padre. La musica in sottofondo, hip hop e indie, emanata da piccole casse portatili e intanto gli spunti migliori vengono fuori. Gli spalti rosso acceso del Rossini, il muro che li sorregge è divenuto bianco: matita in mano, si realizzano le prime sagome, poi sarà un trionfo di colori, in quei trenta metri di cemento. Di norma, ci si ritrova una volta a settimana e siamo già al sesto appuntamento. "Ora stiamo abbozzando il muro, poi inizieremo con i colori. Dovremmo terminare entro la fine di marzo", illustra Borroni mentre dirige i lavori. Fa avanti e indietro, ascolta, annuisce, senza mai tarpare le ali alla fantasia. "Le adesioni? Ci sono anche i miei ex alunni. E si può partecipare quando si vuole per un totale di 38 ore di progetto". Invita alla partecipazione anche l’assessore ai Servizi sociali Stefania Lufrano: "Chi vuole può aderire e anzi, invito a farlo, perché ognuno può esprimere se stesso e la propria creatività".

Francesco Rossetti